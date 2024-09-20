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БПМ Marder попала в руки бойцов ВС РФ на Авдеевском направлении

Бронетехнику удалось восстановить после того, как она оказалась в болоте и была атакована нашими FPV-дронами.
2024-09-20 06:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали с поля боя и восстановили трофейную БМП Marder на Авдеевском направлении. Немецкая бронетехника украинских националистов не справилась с местным бездорожьем и стала легкой добычей для наших бойцов.

«Данная машина в ходе выполнения боевой задачи увязла в болоте, получила гидроудар и не смогла двигаться. Наши дроны начали обстрел. Попали в башню, в каток, обездвижили ее», - рассказал мастер по ремонту бронетанковой техники с позывным «Механик».

Украинский экипаж БМП сбежал. При помощи бронированной эвакуационной машины БРЭМ «раненую» технику эвакуировали в расположение ремонтного батальона.

«Мы заменили каток на ней, отремонтировали двигатель. Были проблемы с электроникой, но тоже починили и смогли ее завести. Теперь она на ходу», - добавил «Механик».

После проведения необходимого обслуживания будет принято решение о дальнейшей судьбе трофейной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #БРЭМ #Авдеевское направление #БМП Marder
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