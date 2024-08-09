Военные эвакуировали подбитую БМП Marder ВСУ с ЛБС

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС РФ эвакуировали подбитую немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder ВСУ с участка линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские бойцы попали в заднюю часть и корму БМП. Был пробит десантный отсек, радиаторы, задний погон башни - машина загорелась и выгорела изнутри. Чтобы эвакуировать Marder с ЛБС, четверо штурмовиков несколько ночей втайне, под носом у противника ремонтировали немецкую машину. По их словам, пришлось внести коррективы - использовать российские запчасти или изменять прежние.

После небольшой реставрации немецкая БМП была эвакуирована - выведена своим ходом на позиции российских войск на дистанцию в три километра. Тащить ее пришлось четыре часа - все это время штурмовая группа рисковала быть замеченной врагом.

По словам штурмовика Юрия, противник сам не мог эвакуировать свою технику и знал, что российские военнослужащие захотят это сделать. Поэтому ВСУ неоднократно пытались сжечь трофей при помощи сбросов с дронов.

Экземпляр пополнит коллекцию подбитой техники противника в ходе СВО и будет направлен на выставку техники в Музей Москвы.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов