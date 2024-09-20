МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РСЗО «Ураган» уничтожили склады и силы ВСУ на Времевском выступе

Залп одной установки РСЗО «Ураган» способен накрыть площадь, равную 58 футбольным полям.
2024-09-20 05:00:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

«Когда работаем фугасными боеприпасами - то по укрепрайонам, по блиндажам, также по зданиям, если там пехота засела. Также по скоплению техники, по складам с горючим и боеприпасами», - рассказал командир РСЗО «Ураган».

Один полный залп РСЗО «Ураган» насчитывает 16 реактивных снарядов. Масса каждого из них 300 килограммов. Такой боекомплект превращает в море огня площадь в 42 гектара. Фугасные снаряды, используемые бойцами, пробивают полутораметровые бетонные укрытия. Прятаться от «Урагана» бессмысленно.

«Машина показывает себя хорошо в нынешних условиях, не подводит никогда. У нее есть своя душа. Она знает, когда надо выехать и когда приехать, работает как часики», - отметил командир взвода управления с позывным «Фугас».

Жаркая погода повышает дальность стрельбы, уточнили бойцы. С их слов, удавалось накрыть позиции ВСУ на удалении до 38 километров. И если раньше враг пытался огрызаться, ведя контрбатарейную борьбу, то сейчас может максимум направить ударные беспилотники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВСУ #РСЗО «Ураган» #Времевской выступ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 