РСЗО «Ураган» уничтожили склады и силы ВСУ на Времевском выступе

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

«Когда работаем фугасными боеприпасами - то по укрепрайонам, по блиндажам, также по зданиям, если там пехота засела. Также по скоплению техники, по складам с горючим и боеприпасами», - рассказал командир РСЗО «Ураган».

Один полный залп РСЗО «Ураган» насчитывает 16 реактивных снарядов. Масса каждого из них 300 килограммов. Такой боекомплект превращает в море огня площадь в 42 гектара. Фугасные снаряды, используемые бойцами, пробивают полутораметровые бетонные укрытия. Прятаться от «Урагана» бессмысленно.

«Машина показывает себя хорошо в нынешних условиях, не подводит никогда. У нее есть своя душа. Она знает, когда надо выехать и когда приехать, работает как часики», - отметил командир взвода управления с позывным «Фугас».

Жаркая погода повышает дальность стрельбы, уточнили бойцы. С их слов, удавалось накрыть позиции ВСУ на удалении до 38 километров. И если раньше враг пытался огрызаться, ведя контрбатарейную борьбу, то сейчас может максимум направить ударные беспилотники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.