МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ураганы» стерли с лица земли ротный опорный пункт и живую силу ВСУ

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА.
2024-09-10 10:47:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщило Министерство обороны РФ.

Цели были ликвидированы на стратегически важном направлении на расстоянии более 30 километров. Украинские позиции выявили с помощью беспилотников «Орлан-10» и передали артиллеристам. Получив координаты, артиллеристы прибыли в заданный район.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие расчета делают необходимые вычисления, приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и ведут огонь 220-миллиметровыми боеприпасами. Видно, как с направляющих вылетают реактивные снаряды.

Корректировался огонь с помощью БПЛА. На кадрах объективного контроля видны результаты попаданий. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ураган #РСЗО #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 