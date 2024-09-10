«Ураганы» стерли с лица земли ротный опорный пункт и живую силу ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщило Министерство обороны РФ.
Цели были ликвидированы на стратегически важном направлении на расстоянии более 30 километров. Украинские позиции выявили с помощью беспилотников «Орлан-10» и передали артиллеристам. Получив координаты, артиллеристы прибыли в заданный район.
На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие расчета делают необходимые вычисления, приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и ведут огонь 220-миллиметровыми боеприпасами. Видно, как с направляющих вылетают реактивные снаряды.
Корректировался огонь с помощью БПЛА. На кадрах объективного контроля видны результаты попаданий. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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