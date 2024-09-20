«Страна»: Умерова и Буданова* могут отправить в отставку

Министра обороны Украины Рустема Умерова и главу ГУР Кирилла Буданова* могут отправить в отставку, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что место Буданова* может занять руководитель украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко, вместо него же на пост главы внешней разведки возможно назначение Умерова.

«Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ», - подчеркнуло издание.

Обсуждение новых назначений в сфере обороны Украины остается открытым.

Ранее на Украине также прогнозировали утверждение Умерова на место министра инфраструктуры. Вместо него же на посту главы украинского оборонного ведомства ожидали «медийного военного», который смог бы произвести «положительный пиар-эффект».

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.