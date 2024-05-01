На Украине сообщили о вероятной отставке министра обороны Умерова

Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место могут назначить министра обороны Рустема Умерова, пишет «Цензор.нет».

Глава ОП Андрей Ермак «проводит зачистку» руководителей, которые имеют самостоятельный доступ к Владимиру Зеленскому, пишет издание. Поэтому он проводит кампанию по дискредитации Кубракова, подразумевая его замену на Умерова.

Когда готовилась отставка прежнего министра обороны Алексея Резникова, на его место якобы претендовал Кубраков. Но Ермак считает, что на должности министра обороны и министра иностранных дел должны назначаться только те люди, которых он контролирует, говорится в публикации.

Кого могут выдвинуть на пост главы минобороны, пока не определено. Это может оказаться «медийный военный», потому что назначение должно произвести «положительный пиар-эффект», пишет издание.

Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года.