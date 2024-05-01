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На Украине сообщили о вероятной отставке министра обороны Умерова

Кем его могут заменить, не сообщается, но это может быть «медийный военный».
Владимир Рубанов 2024-05-01 18:32:10
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency, Global Look Press

Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место могут назначить министра обороны Рустема Умерова, пишет «Цензор.нет».

Глава ОП Андрей Ермак «проводит зачистку» руководителей, которые имеют самостоятельный доступ к Владимиру Зеленскому, пишет издание. Поэтому он проводит кампанию по дискредитации Кубракова, подразумевая его замену на Умерова.

Когда готовилась отставка прежнего министра обороны Алексея Резникова, на его место якобы претендовал Кубраков. Но Ермак считает, что на должности министра обороны и министра иностранных дел должны назначаться только те люди, которых он контролирует, говорится в публикации.

Кого могут выдвинуть на пост главы минобороны, пока не определено. Это может оказаться «медийный военный», потому что назначение должно  произвести «положительный пиар-эффект», пишет издание.

Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года.

#Украина #министр обороны #отставка #Назначение #Андрей Ермак #Алексей Резников #Рустем Умеров
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