Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2» в Курской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки войск «Север» надежно закрыли небо над приграничными районами Курской области, защищая ее от атак с воздуха.

На страже грозные и всевидящие ЗРК «Тор-М2». Главная задача их экипажей - борьба с беспилотниками боевиков киевского режима.

«В последнее время враг массово начал запускать ударные дроны, пытаясь продавить нашу оборону. Сбиваем все. "Тор" обнаруживает даже одиноко летящую птицу. Экипаж у меня сборный, за два года друг к другу притерлись, живем как одна семья, понимаем друг друга без слов. Машина надежная, на ней с самого начала. Изучили все вдоль и поперек», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Тайга».

Военнослужащие зенитного ракетного полка в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с разведывательными дронами, ударными беспилотниками и баллистическими ракетами противника.

В боевое положение комплекс приводится в считанные минуты, а его уникальное радиолокационное оборудование сразу берет цель на мушку, ожидая команды на запуск ракет. После пуска зенитчики оперативно меняют место своей дислокации, потому что враг постоянно введет на них охоту, выслеживает наши позиции в надежде уничтожить «Тор».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.