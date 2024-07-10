МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ

По словам оператора, ракета всегда вылетает и всегда поражает цель.
2024-07-10 08:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Минобороны России.

После команды «Авиационная опасность один. Готовность один. Обеспечить уничтожение вражеских целей» расчет занял позицию. При помощи радиолокационной станции кругового обзора военнослужащие обнаружили приближающиеся дроны противника и произвел пуски ракет на уничтожение.

«Все сбивается. Ракета будет, беспилотник - не важно. Любая летящая цель будет поражена. Пока меня еще ни разу ракета не подводила. Она всегда вылетает и всегда поражает цель. Не было ни разу такого, что она либо промахивается, либо какой-то отказ ракеты - все всегда вылетает и всегда поражает», - рассказал оператор боевой машины ЗРК «Тор-М2» с позывным «Кот».

ЗРК «Тор-М2» - одна из самых современных машин в зоне спецоперации. Радиолокационная станция видит цели на расстоянии 30 километров и может отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету Himars от Storm Shadow. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #дроны #Storm Shadow #ЗРК «Тор-М2» #РСЗО HIMARS #Группировка войск Север
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 