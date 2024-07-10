Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Минобороны России.

После команды «Авиационная опасность один. Готовность один. Обеспечить уничтожение вражеских целей» расчет занял позицию. При помощи радиолокационной станции кругового обзора военнослужащие обнаружили приближающиеся дроны противника и произвел пуски ракет на уничтожение.

«Все сбивается. Ракета будет, беспилотник - не важно. Любая летящая цель будет поражена. Пока меня еще ни разу ракета не подводила. Она всегда вылетает и всегда поражает цель. Не было ни разу такого, что она либо промахивается, либо какой-то отказ ракеты - все всегда вылетает и всегда поражает», - рассказал оператор боевой машины ЗРК «Тор-М2» с позывным «Кот».

ЗРК «Тор-М2» - одна из самых современных машин в зоне спецоперации. Радиолокационная станция видит цели на расстоянии 30 километров и может отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету Himars от Storm Shadow. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.