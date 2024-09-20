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Выплаты пострадавшим в «Крокусе» начнутся с 23 сентября

Фонд Муслима Магомаева собрал более 140 миллионов рублей, они будут распределены между пострадавшими и родственниками - всего организация выделила 12 категорий.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 20:57:19
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

Выплаты пострадавшим в марте этого года при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» начнутся с 23 сентября, сбор и распределение средств завершились. Об этом сообщила компания Crocus.

Всего организация выделила 12 категорий пострадавших.

«В первую очередь программа ориентирована на помощь детям-сиротам, оставшимся без одного или обоих родителей, родителям-пенсионерам погибших, а также людям, получившим тяжелую инвалидность и нуждающимся в дальнейшей медицинской помощи и реабилитации», - говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Сбором и распределением средств занимался Фонд Муслима Магомаев, к данному моменту поступило более 140 млн рублей. Всего компания получила более 300 заявок от пострадавших и родственников.

Напомним, трагедия в Красногорске произошла 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание «Крокуса» перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по сотрудникам охраны и пришедшим на концерт. Всего жертвами стали 145 человек. Более 500 посетителей концертного зала получили ранения.

#Теракт #выплаты #пострадавшие #красногорск #Крокус сити холл
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