Путин постановил создать комиссию по комплектованию ВС контрактниками

Президент России Владимир Путин постановил образовать в Совете безопасности комиссию по комплектованию отечественных Вооруженных Сил военнослужащими-контрактниками. Соответствующий президентский указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, председателем комиссии станет зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по организации обороны и строительства в военной области, постановил указ.

Ранее российский лидер также подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 2 389 130 человек, 1 500 000 из них будут иметь статус военнослужащих. Минобороны России также получит дополнительные средства, необходимые для реализации этой задачи.