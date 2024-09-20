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Путин постановил создать комиссию по комплектованию ВС контрактниками

Председателем комиссии станет зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 19:47:01
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин постановил образовать в Совете безопасности комиссию по комплектованию отечественных Вооруженных Сил военнослужащими-контрактниками. Соответствующий президентский указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, председателем комиссии станет зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по организации обороны и строительства в военной области, постановил указ.

Ранее российский лидер также подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 2 389 130 человек, 1 500 000 из них будут иметь статус военнослужащих. Минобороны России также получит дополнительные средства, необходимые для реализации этой задачи.

#ВС РФ #Владимир Путин #Дмитрий Медведев #Контрактники #Совбез России
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