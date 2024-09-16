Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 130 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает портал правовой информации.

Штатная численность увеличена до 2 389 130 человек. При этом 1 500 000 человек из этого числа будут иметь статус военнослужащих.

Указ предполагает также выделение Минобороны России средств для реализации этого увеличения.

Ранее сообщалось об увеличении числа желающих служить по контракту - это произошло после начала украинского вторжения в Курскую область.