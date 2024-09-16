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Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 130 человек

Из этого числа статус военнослужащих, согласно тексту указа, имеют 1 500 000 человек.
Тимур Шерзад 2024-09-16 14:46:47
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает портал правовой информации. 

Штатная численность увеличена до 2 389 130 человек. При этом 1 500 000 человек из этого числа будут иметь статус военнослужащих. 

Указ предполагает также выделение Минобороны России средств для реализации этого увеличения. 

Ранее сообщалось об увеличении числа желающих служить по контракту - это произошло после начала украинского вторжения в Курскую область.

#армия #ВС РФ #Владимир Путин #Штатная численность
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