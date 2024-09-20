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Танк ВСУ загорелся после ударов FPV-дронов в Курской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания боевых беспилотников, взрыв и детонация боекомплекта танка боевиков ВСУ.
2024-09-20 17:49:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало видео с уничтожением FPV-дронами танка ВСУ в Курской области.

В ролике демонстрируются кадры, которые оператор видит во время полета в реальном времени. Дрон летит на танк, который следует по дороге рядом с лесополосой. В момент столкновения с машиной противника запись обрывается.

На кадрах, снятых с другого ракурса, показано, как после удара происходят взрывы и возгорание. В описании к видео сказано, что из-за точных попаданий беспилотников боекомплект машины начал детонировать. Технику удалось обнаружить благодаря разведке группировки войск «Север».

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
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