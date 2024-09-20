ВС РФ уничтожили бронетехнику вместе с боевиками ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили украинскую бронетехнику в Курской области. Кадры с боевой работой бойцов ВС РФ, снятые камерами беспилотников, публикует Минобороны России.

Движение вражеской техники выявили средства воздушной разведки группировки войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Огонь велся из различных видов вооружений. В результате ударов боевые машины ВСУ были уничтожены. Кроме того, ВСУ понесли потери в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.