Политолог объяснил, почему спецслужбы скрывают данные по делу Трампа

Американские спецслужбы мешают профильному комитету Сената США расследовать покушение на бывшего президента Дональда Трампа из-за страха, что станут известны неприятные факты, которые не должна знать общественность. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил политолог Евгений Михайлов.

«Если выложить все причины, то придется выйти на самих себя, потому что покушение в принципе очень странное и, на мой взгляд, это спланировано не без подачи Демократической партии. Они будут прилагать максимум усилий, чтобы до конца не стали ясны мотивы преступления и кто за этим стоит», - сказал он.

Эксперт отмечает, что любой негатив в расследовании может быть использован в предвыборной кампании и сыграть на пользу республиканцам.

«Если будут сделаны какие-то выводы и сенат получит аргументированные документы, то это произойдет только после выборов в США. Сейчас любой поворот в расследовании, который покажет причастность близких к демократам людей на торможение расследования, может привести к перекосу голосов в пользу Дональда Трампа», - добавил Евгений Михайлов.

Ранее сенатор Рон Джонсон заявил, что Секретная служба США и Министерство внутренней безопасности не оказывают содействия профильному комитету сената при расследовании первого покушения на Дональда Трампа. По его словам, спецслужбы не предоставляют необходимые документы, а также не дали допросить снайпера, который ликвидировал нападавшего.