Бойцы уничтожили автомобиль ВСУ выстрелом из гранатомета в приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении автомобиля ВСУ в Курской области.
Украинский автомобиль с соответствующими тактическими знаками был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Он стоял в одном из населенных пунктов в приграничном районе региона.
Получив эту информацию, российские военные выстрелили по нему из гранатомета. Бойцы добились прямого попадания.
Кадры объективного контроля демонстрируют взрыв и пожар, который свидетельствует об уничтожении автомобиля ВСУ.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 разнес бронетехнику боевиков ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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