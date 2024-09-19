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Бойцы уничтожили автомобиль ВСУ выстрелом из гранатомета в приграничье

Движение автомобиля врага в Курской области было выявлено в ходе разведывательных мероприятий.
2024-09-19 16:51:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении автомобиля ВСУ в Курской области. 

Украинский автомобиль с соответствующими тактическими знаками был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Он стоял в одном из населенных пунктов в приграничном районе региона. 

Получив эту информацию, российские военные выстрелили по нему из гранатомета. Бойцы добились прямого попадания. 

Кадры объективного контроля демонстрируют взрыв и пожар, который свидетельствует об уничтожении автомобиля ВСУ. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 разнес бронетехнику боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Автомобиль #Курская область #гранатомет #приграничье
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