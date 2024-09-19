Бойцы уничтожили автомобиль ВСУ выстрелом из гранатомета в приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении автомобиля ВСУ в Курской области.

Украинский автомобиль с соответствующими тактическими знаками был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Он стоял в одном из населенных пунктов в приграничном районе региона.

Получив эту информацию, российские военные выстрелили по нему из гранатомета. Бойцы добились прямого попадания.

Кадры объективного контроля демонстрируют взрыв и пожар, который свидетельствует об уничтожении автомобиля ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 разнес бронетехнику боевиков ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.