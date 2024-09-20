МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израильские военные ударили по объектам на юге Ливана

Огонь велся из артиллерии и при помощи авиации.
Наталья Жадько 2024-09-20 15:40:40
© Фото: Jamal Awad, XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем израильские военные обстреляли несколько населенных пунктов на юге Ливана. Под огонь артиллерии попали Бейт-Лиф, Вади-Зыбкин и Ханин, пишет ТАСС со ссылкой на ливанское Национальное информационное агентство.

Кроме того, были нанесены авиационные удары по поселкам Айтрун, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебель, Эт-Тейбе, Эль-Эдейса и Ярун. Также в небе над некоторыми районами заметили израильские разведывательные беспилотники.

Напомним, ранее ЦАХАЛ уничтожил на территории Ливана более 100 ракетных установок и военных объектов. Обстрелы вдоль границы продолжались почти всю ночь.

Это уже вторая атака израильтян. Первая началась накануне днем и совпала с публичным выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

#авиация #артиллерия #граница #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #атака #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 