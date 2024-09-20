Израильские военные ударили по объектам на юге Ливана

Сегодня днем израильские военные обстреляли несколько населенных пунктов на юге Ливана. Под огонь артиллерии попали Бейт-Лиф, Вади-Зыбкин и Ханин, пишет ТАСС со ссылкой на ливанское Национальное информационное агентство.

Кроме того, были нанесены авиационные удары по поселкам Айтрун, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебель, Эт-Тейбе, Эль-Эдейса и Ярун. Также в небе над некоторыми районами заметили израильские разведывательные беспилотники.

Напомним, ранее ЦАХАЛ уничтожил на территории Ливана более 100 ракетных установок и военных объектов. Обстрелы вдоль границы продолжались почти всю ночь.

Это уже вторая атака израильтян. Первая началась накануне днем и совпала с публичным выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.