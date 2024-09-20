Жительница Кузбасса рассказала о первых минутах землетрясения

Кемеровское землетрясение, произошедшее сегодня ночью, сопровождалось громким звуком и мощным ударом, от которого задрожали стены. О первых минутах произошедшего рассказала телеканалу «Звезда» жительница Кузбасса Светлана Анисимова.

«Резко тряхануло. Звук был такой, что аж стены задрожали и зашатались. Был мощный удар. Но сами предметы в квартире не падали», - сказала очевидица.

По ее словам, избежать более сильных последствий природной стихии ей удалось благодаря деревянному дому, в котором Анисимова ночевала сегодня.

«Поскольку я разговаривала чуть позже с жительницей поселка, которая проживает в четырехэтажном кирпичном доме, там у них была полная жесть. Полетела штукатурка, падали бытовые предметы. Какой ужас и страх там испытывали люди, я даже не представляю», - поделилась Светлана Анисимова.

Со слов местных жителей, которые передает кемеровчанка, раньше таких землетрясений не было. Сильные подземные толчки происходят только в последние годы.

Ранее в пресс-службе МЧС России по региону сообщили, что магнитуда сегодняшнего землетрясения на юге Кемеровской области составила 4,3.