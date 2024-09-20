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Жители Кузбасса показали последствия ночного землетрясения

По данным МЧС, магнитуда подземного толчка составила 4,3.
Владимир Рубанов 2024-09-20 09:15:40
© Фото: kemertop, Telegram © Видео: kemertop, Telegram

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Эпицентр находился в четырех километрах восточнее Шерегеша.

По предварительным данным спасателей, никто не пострадал, разрушений нет. Работа объектов жизнеобеспечения не нарушена.

Три оперативные группы обследовали территории в 50-километровой зоне от эпицентра, сообщили в МЧС. Движение по автомобильным и железным дорогам не было нарушено.

Местные пользователи соцсетей пишут, что сильные толчки ощутили жители Таштагола и Шерегеша. Очевидцы опубликовали видео последствий подземных толчков. На них видно, что в домах обвалилась штукатурка и отлетела плитка.

Один из местных жителей рассказал, что его спящих детей едва не засыпало штукатуркой. После землетрясения незначительно повреждена внутренняя отделка Дома культуры в Шерегеше.

#Кемеровская область #землетрясение #МЧС России #кузбасс #шерегеш #Таштагол
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