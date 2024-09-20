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Операторы БПЛА уничтожили «Гвоздику» ВСУ на Угледарском направлении

Также на этом же направлении сегодня сообщалось об уничтожении вражеской САУ Krab.
2024-09-20 14:01:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской «Гвоздики» в зоне специальной военной операции. 

Уточняется, что удар по самоходке противника был нанесен на Угледарском направлении. 

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что уничтожение САУ неприятеля стало заслугой операторов беспилотных летательных аппаратов.

 

Кроме этого, сегодня сообщалось еще об одном успехе российских операторов беспилотных летательных аппаратов на этом направлении. Они также уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #САУ #Гвоздика #уничтожение #Угледарское направление
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