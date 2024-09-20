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Российские войска уничтожили САУ Krab на Угледарском направлении СВО

Вражеская самоходка стала жертвой российских операторов беспилотных летательных аппаратов.
2024-09-20 12:10:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что самоходка была идентифицирована как САУ Krab. Их поставляли киевскому режиму из Польши. 

Вражеская САУ стала добычей операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, МО РФ отметило, что установка Krab находилась на Угледарском направлении спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склады c боеприпасами ВСУ, расположенные на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #САУ #уничтожение #краб #Угледарское направление
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