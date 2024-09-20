Российские войска уничтожили САУ Krab на Угледарском направлении СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции.

Российское оборонное ведомство уточнило, что самоходка была идентифицирована как САУ Krab. Их поставляли киевскому режиму из Польши.

Вражеская САУ стала добычей операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, МО РФ отметило, что установка Krab находилась на Угледарском направлении спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склады c боеприпасами ВСУ, расположенные на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.