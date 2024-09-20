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Кремль: ВС РФ восстановят контроль над всеми районами Курской области

Планы военных не могут быть публичными, но свою работу наши войска выполнят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2024-09-20 13:49:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные восстановят контроль над всеми районами Курской области, выразил уверенность пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», - пообещал представитель Кремля.

Пресс-секретарь не пояснил, каким образом предполагается восстановить контроль над районами, граничащими с Украиной, отметив, что планы ВС РФ не раскрываются. Песков назвал чрезвычайной ситуацию, сложившуюся на контролируемой противником территории, и заверил, что она будет исправлена.

Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. На следующий день начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по скоплениям живой силы и техники противника и публикует кадры боевой работы наших военнослужащих. По данным ведомства, ВСУ в ходе вторжения в граничащий с Украиной регион несут тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #Кремль #Песков
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