Кремль: ВС РФ восстановят контроль над всеми районами Курской области

Российские военные восстановят контроль над всеми районами Курской области, выразил уверенность пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», - пообещал представитель Кремля.

Пресс-секретарь не пояснил, каким образом предполагается восстановить контроль над районами, граничащими с Украиной, отметив, что планы ВС РФ не раскрываются. Песков назвал чрезвычайной ситуацию, сложившуюся на контролируемой противником территории, и заверил, что она будет исправлена.

Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. На следующий день начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по скоплениям живой силы и техники противника и публикует кадры боевой работы наших военнослужащих. По данным ведомства, ВСУ в ходе вторжения в граничащий с Украиной регион несут тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.