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ВС РФ уничтожили украинскую понтонную переправу на Курском направлении

Также неприятель лишился 18 единиц бронетехники, включая два танка, и более 370 боевиков.
2024-09-20 12:21:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеской понтонной переправы на Курском направлении.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении превысили 370 человек. Помимо живой силы, противник потерял 18 единиц бронетехники. По данным оборонного ведомства, уничтожены два танка ВСУ, четыре БМП и 12 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, миномет, станция РЭБ, инженерная машина разминирования, семь автомобилей.

В сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области также говорится, что с начала боев в регионе потери ВСУ в личном составе превысили 15 300 человек.

Также противник за этот период времени потерял на Курском направлении 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 бронемашин. Уничтожены 471 автомобиль ВСУ, 115 артиллерийских орудий, 28 РСЗО, включая семь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 29 станций РЭБ, семь котрбатарейных РЛС, две РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Курское направление
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