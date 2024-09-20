Цивилева заявила, что в фонде «Защитники Отечества» работают 400 женщин

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что в фонде «Защитники Отечества» работают 400 женщин, включая тех, кто потерял близких в ходе боевых действий.

«Женщины у нас трудятся и волонтерами, и в госпиталях. Многие работают в фонде "Защитники Отечества" - 400 мам, жен, в том числе те, кто потерял близких. Работают социальными координаторами. Они нашли в себе силы, чтобы помогать другим», - сказала Цивилева на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Напомним, фонд был создан по инициативе президента для поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Цивилева отметила, что женщины, поддерживая бойцов, выполняют важную миссию. Она добавила, что для женщин необходимо быть достойными памяти и чести участников СВО, не забывая о главном - о том, что они при этом являются женами и матерями. И именно они воспитывают того, кто сегодня становится настоящим гражданином и патриотом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.