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Цивилева заявила, что в фонде «Защитники Отечества» работают 400 женщин

Анна Цивилева отметила, что женщины должны быть достойны памяти и чести бойцов, не забывая о главном - о том, что они жены и матери.
2024-09-20 13:41:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что в фонде «Защитники Отечества» работают 400 женщин, включая тех, кто потерял близких в ходе боевых действий. 

«Женщины у нас трудятся и волонтерами, и в госпиталях. Многие работают в фонде "Защитники Отечества" - 400 мам, жен, в том числе те, кто потерял близких. Работают социальными координаторами. Они нашли в себе силы, чтобы помогать другим», - сказала Цивилева на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. 

Напомним, фонд был создан по инициативе президента для поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Цивилева отметила, что женщины, поддерживая бойцов, выполняют важную миссию. Она добавила, что для женщин необходимо быть достойными памяти и чести участников СВО, не забывая о главном - о том, что они при этом являются женами и матерями. И именно они воспитывают того, кто сегодня становится настоящим гражданином и патриотом. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #женщины #поддержка #Анна Цивилева #Международный женский форум
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