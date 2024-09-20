Расчет «Мсты» превратил в груду металла Д-20 ВСУ под Работино

В Запорожской области расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил буксируемое орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее Работино. Кадры работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

Помимо уничтожения орудия, под удар российских артиллеристов попал блиндаж и оборонительные позиции пехоты противника. В блиндаже укрывались украинские артиллеристы после серии выстрелов. Кадры объективного контроля подтвердили результаты попаданий.

Наши бойцы рассказывают, что в небе постоянно кружат дроны ВСУ, пытаясь выявить российские самоходки. Поэтому экипажи САУ после боевой работы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

С целью нанесения максимального урона противнику расчеты «Мста-С» применяют разные виды боеприпасов. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Огонь корректируют операторы беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.