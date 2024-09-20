США пообещали осложнить экспорт российской нефти новыми санкциями

Власти США намерены существенно ужесточить санкции в отношении поставок российской нейти на международный рынок. Об этом заявил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Далин Сингх.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком санкционном режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - цитирует РИА Новости заявление Сингха.

По его словам, главная цель США - сократить доходы России от продажи углеводородов и ради этого в ход пойдут любые рестрикции. Добиться своего Вашингтон намерен в перспективе ближайших трех лет.

Не отстают от своих заокеанских партнеров и власти Великобритании, правительство которой ранее внесло в санкционный список сразу 11 нефтяных танкеров. В Лондоне сочли, что они переводят российскую нефть или продукты ее переработки в третьи страны.

Напомним, ограничения в отношении российского энергетического сектора вошли в 14-й по счету санкционный пакет, согласованный властями Евросоюза 24 июня.