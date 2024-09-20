Экипажи Т-80БВМ поддержали штурмовиков на Донецком направлении

Российские танкисты из состава группировки войск «Юг» поддержали действия штурмовиков ВС РФ на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Получив данные о размещении огневых точек ВСУ, в дело вступил танковый взвод на современных танках Т-80БВМ. Их экипажи выдвинулись на закрытую огневую позицию.

Тут танкистам помогли высокая скорость и низкая шумность оборудованных газотурбинными двигателями танков. Заняв огневые рубежи, экипажи выполнили серию точных выстрелов по огневым точкам, которые противник расположил в оставленных местными жителями бывших квартирах в многоэтажных зданиях.

Выполнив боевую задачу, танкисты выдвинулись в тыловой район, чтобы произвести перезарядку, обслужить танки и заняться мелким ремонтом. После этого все было готово к боевой работе.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.