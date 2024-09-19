Наводчик рассказал, как «мангал» спас танк от украинской «Бабы-яги»

В Херсонской области под ударом ВС РФ правобережье Днепра. Свои основные силы боевики располагают в нескольких километрах от берега. При сравнительно небольшой дальности атаки танков экипажам приходится выводить боевые машины практически к самой реке. Работать привыкли быстро и без лишних слов, ведь самое сложное не уничтожить цель, а уйти от ответного удара.

«Нам дали координаты, мы рассчитали выстрел, второй, третий. И сообщают, что к нам идет "Баба-яга". Мы прекратили стрельбу, закрыли люки, выключили свет, начали ждать. Слышим, как она над нами встала», - рассказывает наводчик-оператор танка с позывным Гламурный.

Танк оказался как на ладони у украинского дрона. Несколько сброшенных мин упали совсем рядом, задев танк лишь осколками. Последняя же ударила по башне. Спас тот самый «мангал» - наваренная снаружи на танк решетка.

«Это вещь очень замечательная. Честно вам скажу, спас нас от "Бабы-яги". Просто отлетела решетка, приехали сюда же, взяли, наварили новую, и все», - делится Гламурный.

После того случая еще не раз приходилось рисковать жизнью, уходить от минометных обстрелов и ударов дронов. За проявленное мужество экипаж был удостоен госнаграды Георгиевский крест. Машина никогда не подводила. А «мангал», больше напоминающий железный шатер, еще несколько раз спасал машину от прямого попадания. Конструкцию улучшили и взялись устанавливать и на другие танки.

«Конструкция не только модульная, а получается, как бы с ячейками сделана. В случае какого-то повреждения мы можем быстренько заменить», - объясняет командир танка с позывным Соломон.

Соломон пришел на передовую добровольно. Танк осваивал с нуля, но уже через несколько месяцев его машина штурмовала укрепления противника, стреляя прямой наводкой. Т-72Б3 испытал на себе удары практически всех видов украинского вооружения. Но каждый раз команда возвращалась домой без единого ранения. Спасала толстая броня. Однако, говоря про самые сложные моменты, командир вспоминает механика-водителя, с которым повезло служить вместе.

«Когда по нам били, мы не видели по большому счету дорогу. Ехал по той колее, что и заходил. И на уровне, наверное, инстинкта выезжал, выходил на дорогу, наверное, интуитивно, потому что все в дыму, не видно было. Но не раз он выручал нас», - говорит Соломон.

Сегодня практически все машины танковых подразделений дополнительно усилены системами радиоэлектронной борьбы. Это защита от главной напасти - ударных беспилотников. Совершенствуются элементы пассивной и динамической защиты. Но, как и прежде, главное в танке - это его экипаж.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.