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Небензя заявил о свидетельствах создания ВСУ в РФ подобия концлагерей

По его словам, от 70 до 100 граждан подверглись насилию в подвалах интерната в городе Суджи.
Мария Зайцева 2024-09-13 18:20:22
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия имеет свидетельства создания Украиной подобие концентрационных лагерей на подконтрольных территориях России. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«РФ располагает свидетельствами того, что в ряде контролируемых ВСУ населенных пунктов создано подобие концентрационных лагерей», - сообщил он.

По его словам, также ВСУ подвергли насилию от 70 до 100 мирных жителей в подвалах интерната в Судже. Он попросил международное сообщество обратить внимание на такое серьезное нарушение прав человека.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили также о создании украинскими боевиками подобия концлагерей в Курской области. По данным из специального доклада дипведомства, в них сгоняли людей, которые не хотели или не успели покинуть населенные пункты.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #концлагерь #василий небензя #концентрационный лагерь
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