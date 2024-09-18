Пленный заявил, что по Украине спокойно гуляют те, кто заплатит ТЦК

По улицам украинских городов могут спокойно гулять только те мужчины, которые в состоянии заплатить сотрудникам ТЦК и откупиться от повестки. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Маленков.

«По улицам практически никто не ходит из мужского пола, только те, у кого есть деньги, у кого есть, чем откупиться, вот и все. А простые парни боятся выходить, потому что понимают, что с ними будет - ТЦК и на фронт», - сказал он.

Сам Маленков был мобилизован. Ему пришла повестка домой, а на работе пригрозили увольнением, привлечением к различным видам ответственности, а также заверили, что если не пойдет сам, его заберут силой сотрудники ТЦК и отправят на передовую.

По словам пленного, людям не оставили права выбора, принуждают служить всех, независимо от готовности, личных убеждений и мотивации.Сергей подчеркнул, что всю жизнь трудился в поле и зарабатывал деньги, а желания воевать у него никогда не было.

Ранее другой пленный пожаловался на принудительную мобилизацию на Украине и заявил, что не голосовал за Владимира Зеленского и не хотел его видеть главой государства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.