МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный заявил, что по Украине спокойно гуляют те, кто заплатит ТЦК

Сергей Маленков попал в ВСУ при проведении массовой мобилизации, несмотря на то, что сам никогда не хотел воевать.
2024-09-18 11:39:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

По улицам украинских городов могут спокойно гулять только те мужчины, которые в состоянии заплатить сотрудникам ТЦК и откупиться от повестки. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Маленков.

«По улицам практически никто не ходит из  мужского пола, только те, у кого есть деньги, у кого есть, чем откупиться, вот и все. А простые парни боятся выходить, потому что понимают, что с ними будет - ТЦК и на фронт», - сказал он.

Сам Маленков был мобилизован. Ему пришла повестка домой, а на работе пригрозили увольнением, привлечением к различным видам ответственности, а также заверили, что если не пойдет сам, его заберут силой сотрудники ТЦК и отправят на передовую.

По словам пленного, людям не оставили права выбора, принуждают служить всех, независимо от готовности, личных убеждений и мотивации.Сергей подчеркнул, что всю жизнь трудился в поле и зарабатывал деньги, а желания воевать у него никогда не было.

Ранее другой пленный пожаловался на принудительную мобилизацию на Украине и заявил, что не голосовал за Владимира Зеленского и не хотел его видеть главой государства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 