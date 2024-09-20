Лидер «Хезболлы» пообещал жесткий ответ Израилю в случае вторжения

Больше 100 ракетных установок и военных объектов уничтожила авиация ЦАХАЛ на территории Ливана. Израильские самолеты нанесли более сотни ударов меньше чем за полчаса. Масштабные пожары полыхают на южной границе страны до сих пор.

К авиационным ударам добавилась артиллерия. Обстрелы вдоль границы продолжались почти всю ночь.

Это уже вторая атака израильтян. Первая началась накануне днем. И совпала с публичным выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Сверхзвуковые истребители пролетели над Бейрутом на предельно малой высоте.

Некоторые СМИ назвали это началом третьей ливанской войны. Однако, несмотря на скопившуюся в приграничье бронетехнику, ЦАХАЛ наземную операцию не начал.

Пожары полыхают и на израильской территории. Многочисленные очаги возгорания возникли после серии ракетных ударов «Хезболлы» по Верхней и Западной Галилее. Израильские пожарные до сих пор не могут потушить пламя.

«Хезболла» обстреляла 17 объектов военной инфраструктуры, в том числе казармы, сообщили шииты. Как минимум восемь бойцов ЦАХАЛ убиты, есть раненые. Нарушено энергоснабжение населенных пунктов. Власти объявили экстренную эвакуацию. Ранее Йоав Галант заявил, что Израиль продолжит боевые действия на юге Ливана. Цель операции - создать буферную зону, чтобы жители приграничья могли вернуться в свои дома.

«Хезболла» также не планирует отступать. Сразу после дневных бомбардировок на улицах Бейрута появились сторонники движения, призывающие продолжать войну с Израилем. Свою поддержку израильтянам вновь высказали в Вашингтоне. Пентагон заявил, что перебросил часть вооруженных сил в Восточное Средиземноморье. Из Бейрута специально для «Звезды» передает корреспондент RT Хуссейн Айяд.

Новый этап эскалации между «Хезболлой» и Израилем начался на фоне недавних событий, атак, которые привели к десяткам жертв и тысячам раненых. «Хезболла» за сутки атаковала уже более 10 израильских объектов, нацеливаясь на командные и контрольные пункты с использованием различных типов оружия, включая ударные БПЛА, ракеты «Катюша» и другие артиллерийские снаряды.

В ответ израильская сторона нанесла серию авиаударов, затронувших несколько населенных пунктов на южной границе Ливана. Также были использованы фугасные ракеты, с целью нанести урон подземной инфраструктуре «Хезболлы», складам с боеприпасами и оружием. Израиль провел около 10 авиационных налетов. Военные самолеты Израиля достигли даже Бейрута.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с речью. Он заявил, что израильская сторона стремится через эти атаки и эскалацию конфликта оказать давление на «Хезболлу», для того чтобы израильские поселенцы могли вернуться на север. Однако «Хезболла» не позволит Израилю добиться этой цели. В своей речи лидер Насралла заявил, что поселенцы вернутся только при условии прекращения военных действий в Газе.

Что касается конфронтации с Израилем и возможной наземной операции, Хасан Насралла заявил, что Ливан готов к этому. Он подчеркнул, что в случае вторжения на ливанскую территорию Израиль получит достойный и жесткий ответ. Так что в ближайшие дни можно ожидать новую волну эскалации на южном фронте Ливана.

Сегодня министр иностранных дел Ливана отправился в Нью-Йорк для участия в экстренном заседании СБ ООН. Его инициировал Ливан с целью оказать давление на Израиль, а также для того, чтобы напомнить международному сообществу и Совету Безопасности об их ответственности в условиях текущей эскалации конфликта.