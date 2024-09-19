Politico: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен захватила власть в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилила свою власть в новом составе ЕК, пишет Politico. Один из ее яростных критиков, комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон, ушел из Европейской комиссии, публично осудив свою теперь уже бывшую начальницу за ее «сомнительное управление».

Бретон критиковал главу Еврокомиссии за фаворитизм, за ведение предвыборной кампании на посту председателя ЕК и за отсутствие у нее поддержки в ее собственной политической партии.

Фон дер Ляйен избавилась от него до начала своего второго срока на посту председателя Европейской комиссии. Из тех немногих еврокомиссаров, кто был жестче всего настроен по отношению к фон дер Ляйен, не осталось никого, пишет издание.

В эту группу также входили глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит, комиссар по экономике Паоло Джентилони, а также Франс Тиммерманс, социалист, который отвечал за климатическую политику Европейской комиссии.

Все они по разным причинам покинули ЕК, и фон дер Ляйен может спокойно вступать в свой второй срок, зная, что ее критики «уже за дверью», говорится в статье.

Однако формирование Еврокомиссии все равно сталкивается с трудностями. Чтобы соблюсти «гендерный баланс», фон дер Ляйен должна заменить кандидатов-мужчин на кандидатов-женщин в Румынии и Словении. Крайний срок для этого был 31 августа, и он уже прошел, но глава ЕК по-прежнему настаивает на том, что комиссия начнет работу с 1 ноября.

Предложенный ею состав ЕК должен пройти утверждение Европейского парламента. Часть евродепутатов, дипломатов и чиновников ЕС считают, что фон дер Ляйен пытается подчинить страны-члены союза своей воле. Один из дипломатов ЕС заявил изданию, что фон дер Ляйен «наносит ущерб Европе с рекордной скоростью».

Напомним, что пост главы внешнеполитического ведомства в новом составе Еврокомиссии займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас.