Кая Каллас 1 ноября станет главой дипломатии Евросоюза

Бывший эстонский премьер-министр Кая Каллас с 1 ноября текущего года займет пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.

Кая Каллас сменит на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля. Последний на этой должности находился с 2019 года.

Напомним, ранее в Кремле уже комментировали смену руководства ЕС. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кая Каллас «не демонстрировала дипломатических способностей».

Также он отмечал «русофобские заявления» нового верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.