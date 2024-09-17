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Кая Каллас 1 ноября станет главой дипломатии Евросоюза

На этом посту она сменит Жозепа Борреля.
Сергей Лебедев 2024-09-17 12:06:17
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress

Бывший эстонский премьер-министр Кая Каллас с 1 ноября текущего года займет пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.

Кая Каллас сменит на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля. Последний на этой должности находился с 2019 года.

Напомним, ранее в Кремле уже комментировали смену руководства ЕС. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кая Каллас «не демонстрировала дипломатических способностей».

Также он отмечал «русофобские заявления» нового верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.

#ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Жозеп Боррель #кая каллас #Евродипломатия
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