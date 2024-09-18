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Штурмовики мотоотряда уничтожили мост в районе Времевского выступа

Входящие в состав штурмового мотоотряда бойцы действуют группами по пять человек, координируя свои действия по радиосвязи.
2024-09-18 07:16:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмового мотоотряда группировки войск «Восток» подорвали мост, который ВСУ использовали для подвоза резервов в районе Времевского выступа. Это лишь одна из многих операций бойцов, которые на мотоциклах высокой проходимости успешно решают задачи в зоне спецоперации.

Группами по пять человек и сразу с нескольких сторон они приближаются к позициям националистов, врываются в окопы и блиндажи. Каждый штурмовик работает в своем квадрате.

В отряд берут военнослужащих с соответствующей подготовкой, ведь управлять скоростным мотоциклом и вести огонь непросто. Один из бойцов ездит на двух колесах уже 12 лет.

«Как будто я с ним одно целое, когда я еду. Я еду, и когда набираю скорость - есть такое ощущение, как чувство невесомости. Ты его чувствуешь душой, сердцем, он прям как твой родной», - рассказал боец штурмовой мотогруппы с позывным Шкет.

Он также рассказал, что при ведении штурма вражеских позиций все команды получает по радиосвязи, а действия групп контролируются и корректируются с дрона в режиме реального времени.

«У нас не было еще такой задачи, чтоб мы ее не выполнили. ВСУ боятся наших штурмов, бегут, когда слышат, что мы едем», - отметил командир штурмовой мотогруппы с позывным Кузя.

Ранее стало известно, что в Курской области наладили снабжение войск на мотоциклах и при помощи БПЛА. Бойцам доставляют воду, продукты и боеприпасы на мотоциклах, мотовездеходах и квадроциклах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Времевской выступ #Мотоотряд
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