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Расчеты гаубиц Д-20 разнесли полевой склад ВСУ в приграничье

Точный залп по противнику был нанесен осколочно-фугасными снарядами, координаты цели артиллеристам передала разведка.
2024-09-19 07:37:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» уничтожили скопление боевиков киевского режима и вражескую бронетехнику в приграничном регионе Курской области.

«Поражаем часто, особенно живую силу противника, такие же дальнобойные орудия. Со счету сбились уже давно. Надо приходить сюда, помогать нам. Мы все за одно дело боремся. Всему научим, поможем, коллектив у нас слаженный, и проблем не будет. Нам придает силы родная земля. Мы должны врага отсюда выгнать, и чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир», - сказал командир орудия с позывным Хавал.

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 поддерживают штурмовые подразделения, действующие впереди. Помощь в целеуказании оказывает разведка.

В очередной раз ее бойцы заметили, что враг стягивает крупные силы в лесной массив, окапывается и занимается оборудованием укрепленных позиций.

Расчет гаубицы отреагировал молниеносно и при помощи операторов БПЛА обрушил огонь на головы боевиков. При этом сам противник находился в нескольких десятках километров от расчета.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #гаубица #Курская область #д-20
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