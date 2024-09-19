Герои спецоперации получили возможность обучаться в МВОКУ

Герои спецоперации теперь имеют возможность обучаться в Московском высшем общевойсковом командном училище. Оператор FPV-дрона аккуратно, практически ювелирно облетает блиндаж ВСУ и устремляется к укрытию, где находятся боевики. Снабженный противотанковой ракетой он оставляет после себя весомый след. Это видно на кадрах объективного контроля.

Курсант московского командного училища, до недавнего времени находился в зоне СВО, Юрий Нейман. Был там два года. За это время стал отличным подрывником. Получил медали «За отвагу» и «За спасение погибавших». На учебу его направили командиры.

«Прежде всего, офицером я стать захотел, потому что командование подбадривало меня в этом. В любых начинаниях нам дают огромную поддержку. Спасибо командованию 35-й армии за предоставленную возможность стать офицером училища такого класса. Это лучшее училище в стране», - сказал курсант Юрий Нейман.

Несмотря на наличие боевого опыта, некоторые науки приходится постигать с нуля. Но там, где дело доходит до практики движения отточены до автоматизма. Константин Морозов имеет пять государственных наград, в том числе «Орден Мужества» и медаль «За отвагу». С самого начала специальной военной операции находился в Херсонской области. Лично принимал участие в захвате офицера ВСУ, а самым рискованным заданием считает спасение командира батальона.

«После Кременной я получил ранение позвоночника и лежа в госпитале понял, что нужно двигаться дальше. Что уже пора осваивать новые знания, как-то работать над собой. Легче даются мне БПЛА, тактическая медицина и все, что связано с оружием. А сложнее это общевойсковая тактика», - признался курсант Константин Морозов.

Преподавательский состав училища только рад, что в рядах курсантов есть участники спецоперации. Ведь курсанты с реальным боевым опытом намного быстрее впитывают практический материал и при этом не забывают о своих товарищах, которые только начали свой путь в военном деле, выступая наставниками. Ведь от правильно усвоенного материала в дальнейшем может зависеть исход боя.

Внесение изменений в учебный план, на основе рекомендаций бойцов, не новая практика в военных учебных заведениях. Они же могут рассказать и о западной технике, которую использует киевский режим. Например, трофейный американский БТР М113, подбитый оператором ПТУР.

«Данный образец техники поставляется странами НАТО в большом количестве. Они их применяют для доставки пехоты на поле боя, соответственно для поддержки ее огнем. Таких образцов видели очень много. Броня здесь тонкая, картонная. Она пробивается грубо говоря крупнокалиберными пулеметами, но с достаточно малого расстояния», - объяснил курсант Егор Гладких.

Командовать должны военнослужащие, которые проявили себя в бою, они - будущее российской армии и флота. На это не раз обращал внимание Верховный главнокомандующий. Именно такой подход к подготовке командиров Минобороны РФ сегодня реализует в полной мере.