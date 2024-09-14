Путин назначил участника СВО Орлова председателем «Движения первых»

Участник специальной военной операции Артур Орлов стал главой всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых», его назначил президент РФ Владимир Путин. Об этом следует из указа российского лидера на портале правовой информации.

Артуру Орлову 35 лет, он на военной службе уже 18-ый год. В 2016 году он участвовал в боевых действиях в Сирии, затем в зоне спецоперации стал Героем России.

На данный момент мужчина проходит обучение по программе развития для участников СВО «Время героев».

Ранее эту должность занимал Григорий Гуров, его освободили от поста, так как он переходит на другую работу.