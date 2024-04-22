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Путин утвердил закон о системе оплаты за сверхурочную работу

Теперь в документе учтены компенсационные и стимулирующие выплаты.
Мария Зайцева 2024-04-22 18:39:09
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон с уточнением определения размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Документ опубликовал на портале официального опубликования правовых актов.

Правительство разработало закон в соответствии с постановлением Конституционного суда. Он признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в пункте регулировки оплаты сверхурочной работы согласно одной составляющей зарплаты работника. КС заявил, что повышенную оплату за сверхурочный труд и работу ночью нельзя включать в зарплату, не превышающую МРОТ.

Согласно документу, оплата сверхурочной работы будет определяться из размера зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за следующие часы не менее чем в двойном размере.

#в стране и мире #Путин #Конституционный суд #зарплата #закон #оплата #сверхурочная работа
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