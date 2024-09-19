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Генпрокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Милея и его сестры

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб назвал Хавьера Милея главным нарушителем прав человека в Аргентине.
Ян Брацкий 2024-09-19 02:59:24
© Фото: Cristobal Basaure Araya, Keystone Press Agency, Globallookpress

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея и его сестры Карины, занимающей пост генсекретаря президентской администрации.

Кроме того, у венесуэльских правоохранителей есть вопросы к министру безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Ордер выписан в рамках расследования кражи самолета авиакомпании Emtrasur, сообщает телеканал VTV.

«Милей - главный нарушитель прав человека в Аргентине...», - цитирует RT заявление генпрокурора Венесуэлы Тарека Сааба.

Возглавляемое им ведомство также подозревает Милея и его приближенных в отмывании денег, выведении самолета из строя и незаконном отчуждении чужой собственности.

Ранее Хавьер Милей заявил о непризнании итогов президентских выборов в Венесуэле, уверенную победу на которых одержал действующий лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро. Его победу аргентинский президент назвал мошенничеством и открыто поддержал оппозицию.

#Самолет #венесуэла #Аргентина #арест #генпрокуратура #ордер #Хавьер Милей
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