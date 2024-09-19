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«Хезболла» заявила об ударах по позициям израильской армии

Ранее израильские ВВС нанесли удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана.
Ян Брацкий 2024-09-19 02:26:29
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Ливанское движение «Хезболла» сообщила об ответных ударах по четырем позициям израильских военных в приграничных территориях.

«В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Катюша" по расчету артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив», - говорится в заявлении пресс-службы движения.

Сообщается, что для нанесения ответных ударов бойцы ливанского движения использовали реактивную и ствольную артиллерию.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. По сообщениям ЦАХАЛ, поражена ракетная установка и еще ряд военных целей.

Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной. Осложняет ее произошедшая в минувший вторник массовая детонация пейджеров и радиостанций в Бейруте. Мобильные устройства превратились в бомбы усилиями агентов израильской разведки. Они заминировали гаджеты и удаленно подорвали их.  

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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