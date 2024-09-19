Столтенберг назвал присутствие Киева в НАТО «лучшей гарантией мира»

Йенс Столтенберг убежден, что «лучшей гарантией мира» на Украине станет присутствие Киева в НАТО. Он заявил, что рано или поздно встанет вопрос о мирных договоренностях.

«Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности. Можно рассуждать о том, как они будут сформулированы, но их должны предоставить ведущие союзники, включая США…», - передает слова генсека альянса РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Для полноценного членства Киева в рядах НАТО необходимо получить одобрение всех стран, входящих в альянс. По словам главы Североатлантического альянса, это позволит завершить вооруженный конфликт на Украине.

Ранее Столтенберг говорил, что в НАТО еще не достигли полноценного согласия, чтобы пригласить Киев. Также он заявлял, что Украине никто не давал обещаний, что она войдет в альянс через 10 лет.