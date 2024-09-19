Axios: Демпартия намеренно прячет Камалу Харрис от прессы

Демократическая партия США намеренно прячет своего кандидата в президенты Камалу Харрис от прессы, чтобы избежать неловких моментов при интервью, считая подобную стратегию выигрышной в преддверии выборов в стране. Об этом пишет портал Axios.

«Команда вице-президента Харрис делает ставку на то, что она и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц, смогут избежать множества сложных интервью и все равно победить, поскольку времени до дня выборов остается все меньше», - говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что команда Харрис не меняет своей стратегии по молчанию даже несмотря на то, что многие избиратели утверждают, что не знают ее как кандидата. Не меняет ситуации и тот факт, что Харрис пересмотрела свой взгляд на некоторые вещи в стране с либерального на более центристский, как указывает ее штаб.

При таком темпе кандидат в президенты Камала Харрис и кандидат в вице-президенты США Тим Уолц могут стать первой «президентской парой», которая дала наименьшее количество интервью и провела минимальное число пресс-конференций за всю президентскую кампанию в истории страны.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Харрис испытывает трудности, выступая перед публикой экспромтом - она забывает ответы на вопросы, невпопад смеется и совершает «бесконечные ляпы».

Выборы в США состоятся 5 ноября текущего года.