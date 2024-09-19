В Москву после первых заморозков вернется теплая погода

После непродолжительного похолодания, которое ожидается в предстоящие воскресенье и понедельник, в Москву вернется теплая погода. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Воскресенье - понедельник самые холодные в сентябре. Во вторник ночью еще холодно. В предрассветные часы температура от -1 до +4 градусов. Но днем температура превысит 15-градусную отметку в Москве», - отметил он.

В среду температура воздуха продолжит повышаться. Так, уже ночью столбик термометра достигнет 8 градусов тепла, а днем - 23.

Ранее в беседе со «Звездой» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что первый снег в столице может выпасть в октябре. Однако он не останется лежать на земле - устойчивый покров стоит ожидать только в конце ноября.