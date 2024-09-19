Врач оценил рост заболеваемости гриппом в сентябре

Сентябрь является периодом роста заболеваемости гриппом, так как многие выходят из отпусков и возникают скопления людей в одном месте. Наиболее эффективным способом борьбы с серьезными последствиями этой болезни врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе со «Звездой» назвал вакцинацию. Ее необходимо повторять каждый год, так как традиционно появляются новые штаммы гриппа.

«Вакцина - это то, что заставляет наш организм выработать антитела к возбудителю, поэтому мы делаем ее для того, чтобы организм уже был защищен тогда, когда придет возбудитель, в частности, возбудитель вирус гриппа», - пояснил специалист.

Он добавил, что для формирования стойкого иммунитета требуется примерно 14 дней, поэтому всегда стоит заблаговременно озаботиться вопросом вакцинации. Она позволяет избежать осложнений для сердца и пневмонии, которые могут появиться после гриппозной инфекции.

В случае когда болезнь попала в организм, необходимо оставаться дома, так как человек становится разносчиком инфекции, призвал врач. Если такой возможности нет, то стоит надеть маску и пользоваться санитайзерами.

«Санитайзеры, маски, промывание носа. Реже находиться там, где большое скопление людей, - все то же самое на любую инфекцию, любой вирус... Маска - это самое лучшее, что есть. Если вы чувствуете, что заболели, подумайте о других, наденьте маску», - заключил эксперт.

Ранее специалист Михаил Волков предупредил аудиторию «Звезды» об увеличении риска заболеть высокопатогенным гриппом птиц из-за периода миграции.