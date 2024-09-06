Эксперт предупредил об увеличении риска заболеть птичьим гриппом

Заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Михаил Волков рассказал, что осенью увеличивается риск заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц из-за периода миграции.

«Они (перелетные птицы. - Прим. ред.) инфицированы вирусом или находятся в инкубационном периоде, выделяют вирус в окружающую среду с пометом в огромном количестве. Естественно, этот помет они могут оставить где угодно на пути своих миграций», - объяснил эксперт в разговоре со «Звездой».

Кроме того, высокопатогенный грипп является зоонозом, то есть передается людям от животного. При этом не доказано, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Чтобы защитить себя от гриппа, Волков посоветовал избегать скопления диких птиц, не прикармливать их с рук, особенно голубей. Эксперт отметил, что, помимо гриппа, голуби передают и другие опасные болезни, в частности сальмонеллез и орнитоз. Также заведующий лабораторией посоветовал мыть руки, потому что воздействие мыла резко снижает риск заражения.