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Экипаж Ми-28НМ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ

Экипаж благополучно вернулся на площадку вылета после нанесения удара.
2024-09-17 11:01:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация продолжает бить врага на земле. Экипаж вертолета Ми-28НМ разнес на куски технику ВСУ и уничтожил боевиков на земле. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносился авиационными ракетами. Цель была заранее разведана - ей оказалось скопление бронетехники и живой силы ВСУ. 

Применив вооружение, экипаж Ми-28НМ благополучно вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ. 

Об успешном уничтожении разведанных целей доложила разведка.

Ранее сообщалось, что российские «Аллигаторы» ударили по ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Ми-28НМ #армейская авиация
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