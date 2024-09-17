Экипаж Ми-28НМ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ

Армейская авиация продолжает бить врага на земле. Экипаж вертолета Ми-28НМ разнес на куски технику ВСУ и уничтожил боевиков на земле. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что удар наносился авиационными ракетами. Цель была заранее разведана - ей оказалось скопление бронетехники и живой силы ВСУ.

Применив вооружение, экипаж Ми-28НМ благополучно вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ.

Об успешном уничтожении разведанных целей доложила разведка.

Ранее сообщалось, что российские «Аллигаторы» ударили по ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.