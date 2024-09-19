Большинство парламентариев Украины проголосовали за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя главы комитета по обороне Верховной рады. Ее перевели в члены комитета по внешней политике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Марьяна Безуглая известна критикой в адрес своих коллег, в частности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, за провалы на фронте.

Помимо него, она также упрекала и нынешнего главкома Александра Сырского. Его депутат обвиняла в попытках скрыть провалы украинских войск на фронте.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила «Звезде», что правительство Украины «посыпалось». На сегодняшний день власти страны продолжают один за другим освобождать свои места.