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ВС РФ уничтожили бронетранспортер Stryker в Курской области

Передвижение бронетехники противника выявили разведчики группировки войск «Север».
2024-09-19 14:26:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронетранспортера Stryker американского производства в Курской области. 

Его обнаружили разведчики группировки войск «Север» - это удалось сделать при помощи беспилотного летательного аппарата. Вражеский бронетранспортер передвигался по приграничному району региона. 

После анализа данных и принятия решения на огневое воздействие Stryker был успешно поражен управляемым боеприпасом. 

Благодаря средствам воздушной разведки, которые позволили получить данные объективного контроля в режиме реального времени, удалось убедиться в уничтожении вражеского бронеобъекта. 

Ранее сообщалось, что расчеты российских «Градов» уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #уничтожение #Stryker #приграничье
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