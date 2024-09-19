ВС РФ уничтожили бронетранспортер Stryker в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронетранспортера Stryker американского производства в Курской области.
Его обнаружили разведчики группировки войск «Север» - это удалось сделать при помощи беспилотного летательного аппарата. Вражеский бронетранспортер передвигался по приграничному району региона.
После анализа данных и принятия решения на огневое воздействие Stryker был успешно поражен управляемым боеприпасом.
Благодаря средствам воздушной разведки, которые позволили получить данные объективного контроля в режиме реального времени, удалось убедиться в уничтожении вражеского бронеобъекта.
Ранее сообщалось, что расчеты российских «Градов» уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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