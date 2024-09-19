РСЗО уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении техники ВСУ. Она была скрыта в ангарах, но ее удалось выявить благодаря работе расчетов беспилотников «Суперкам» бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток».

После этого по ангарам был нанесен удар расчетами реактивных систем залпового огня «Град». Данные объективного контроля подтвердили уничтожение целей.

Морпехи отметили сильные стороны своего «Суперкама», которые позволяют ему проникать в глубокий тыл противника. Все благодаря размаху крыла - более трех метров. А электромотор почти бесшумен, что затрудняет его обнаружение противником.

Также беспилотнику помогает лучшая в своем классе камера. Она может высматривать врага более четырех часов - именно столько может находиться в воздухе этот беспилотник.

Ранее боец с позывным Космос заявил, что его «Суперкам» залетает на 80 км в тыл ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.