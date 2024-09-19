Боец Коловрат, который первым сжег Abrams на СВО, стал инструктором

Военнослужащий ЦВО с позывным Коловрат, который уничтожил первый танк Abrams в зоне специальной военной операции, стал инструктором. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Он проводит занятия на полигоне Юргинский в Кемеровской области, где обучают управлению беспилотниками.

Военнослужащие осваивают работу с коптерами, FPV-дронами, а также проходят подготовку по применению средств поражения, отрабатывая задачи ведения разведки, технику поиска, наведения, сопровождения и уничтожения целей. Занятия проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом, одним из которых и является Коловрат.

Также военнослужащие оттачивают навыки стрельбы по дронам из гладкоствольных ружей. Благодаря дробовикам стрелок может поразить большую область одним выстрелом и с высокой вероятностью сбить летящий на малой высоте ударный FPV-дрон. Стрельба ведется по летящим мишеням-тарелочкам, которые разбиваются при попадании.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.