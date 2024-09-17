МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Т-80БВМ рассказал, как «царь-мангал» защищает в бою

На создание защиты для танка ушло 6 тонн металла.
Павел Кутаренко 2024-09-17 06:32:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Этот «царь-мангал» - танк Т-80, полностью обшитый листами стали. На эту защиту ушло 6 тонн металла.

Стальной монстр несется вдоль лесополосы, поднимая клубы пыли. Усиленную защиту танкисты установили сами. Цепи спереди и сзади - чтобы не смогли залететь FPV-дроны, с других сторон -внушительный «мангал».

«Приварен 10-миллиметровый металл, усилен швеллерами, уголками для защиты от артиллерии. Решетки динамические рассчитаны на прямые попадания», - рассказывает командир танка Т-80БВМ с позывным «Печник».

Прямых попаданий пока не было, а мелкие осколки прилетали.

Благодаря газотурбинному двигателю Т-80 способны выходить на огневые позиции практически бесшумно, а потому неожиданно для противника.

Это кадры боевой работы экипажа танка. Уничтожен очередной вражеский опорник на Южно-Донецком направлении.

«Еще на подходе по нам работает артиллерия и "птички", бывает, поднимаются. Выезжаем как вплотную, так и с закрытых огневых позиций работаем. Было, что выходили и до 50 метров от врага», - говорит наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным «Кубинец».

Чтобы работать в 50 метрах от противника, стальными должны быть и нервы танкистов. Этот экипаж из Приморья можно назвать самым многодетным: на троих - 11 детей. У механика-водителя с позывным «Туча» их пятеро. Младшему сыну 3 года, старшей дочке - 15 лет. Он мог бы остаться с ними дома, но решил отправиться на СВО добровольцем.

«Жена не верила до последнего», - говорит он.

Усиленная защита машины уже не раз выручала их в бою. Хотя обзор заметно ограничен, бесстрашный многодетный экипаж уже научился работать уверенно и эффективно.

#Приморский край #танкисты #Т-80БВМ #наш эксклюзив #Южно-Донецкое направление #Царь-Мангал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 