Экипаж Т-80БВМ рассказал, как «царь-мангал» защищает в бою

Этот «царь-мангал» - танк Т-80, полностью обшитый листами стали. На эту защиту ушло 6 тонн металла.

Стальной монстр несется вдоль лесополосы, поднимая клубы пыли. Усиленную защиту танкисты установили сами. Цепи спереди и сзади - чтобы не смогли залететь FPV-дроны, с других сторон -внушительный «мангал».

«Приварен 10-миллиметровый металл, усилен швеллерами, уголками для защиты от артиллерии. Решетки динамические рассчитаны на прямые попадания», - рассказывает командир танка Т-80БВМ с позывным «Печник».

Прямых попаданий пока не было, а мелкие осколки прилетали.

Благодаря газотурбинному двигателю Т-80 способны выходить на огневые позиции практически бесшумно, а потому неожиданно для противника.

Это кадры боевой работы экипажа танка. Уничтожен очередной вражеский опорник на Южно-Донецком направлении.

«Еще на подходе по нам работает артиллерия и "птички", бывает, поднимаются. Выезжаем как вплотную, так и с закрытых огневых позиций работаем. Было, что выходили и до 50 метров от врага», - говорит наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным «Кубинец».

Чтобы работать в 50 метрах от противника, стальными должны быть и нервы танкистов. Этот экипаж из Приморья можно назвать самым многодетным: на троих - 11 детей. У механика-водителя с позывным «Туча» их пятеро. Младшему сыну 3 года, старшей дочке - 15 лет. Он мог бы остаться с ними дома, но решил отправиться на СВО добровольцем.

«Жена не верила до последнего», - говорит он.

Усиленная защита машины уже не раз выручала их в бою. Хотя обзор заметно ограничен, бесстрашный многодетный экипаж уже научился работать уверенно и эффективно.